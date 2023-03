Radní z ODS vyzvídal informace z bytové kauzy, řekli úředníci. Zasáhl tajemník

Radní Mandát také navrhl, že se radnice Brno-střed policistům přihlásí v bytové kauze jako poškozená. Znamenalo by to zároveň, že úřad bude zastupovat externí advokátka, kterou Mandát dle zaměstnanců úřadu na radnici v minulosti přivedl. Právě ona by tak získala přístup do živého spisu případu.