Ministr: Účty za energie klesnou, lidé budou platit méně na zálohách

„Jedním z velkých cílů naší vlády bude podpora domácností i firem při přechodu na úspornější způsob spotřeby energií a nové energetické zdroje. Jsme připraveni do toho investovat velké množství peněz,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ten aktuálně jednal v Kataru, odkud by měl do Česka proudit zkapalněný zemní plyn LNG. Ale nejen on, monarchie v Perském zálivu by mohla v tuzemsku investovat a české firmy by zase mohly dostat šanci v tamním byznysu.

Ministerstvo financí v pondělí navrhlo, aby ČEZ letos vyplatil dividendu ve výši 48 korun na akcii, oproti původním 44 korunám. Má to směrem do společnosti sloužit i v symbolické rovině, že stát do oběhu na utlumení dopadů energetické krize pošle více peněz?

Vláda je ve složité situaci. Jsme ve válce, která něco stojí. Patříme mezi země, které v přepočtu na počet obyvatel přijaly nejvíce ukrajinských uprchlíků. Domácnosti i firmy mají pocit, že hlavní rolí státu je pomáhat. To jsou všechno věci, které stojí peníze.

Máte jen několik málo cest, jak si na to peníze obstarat. Jednou z krátkodobých variant je zemi ještě více zadlužit, což je ale velmi nebezpečný nástroj. Druhou variantou je zvýšit příjmovou stránku státu, jenže jakékoliv daňové úpravy jsou řešením, které by se projevilo až příští rok.

Podpoří stát dotačně ty, co budou mít zájem investovat do nemovitosti v podobě vybudování solárních panelů a dalších zařízení, které zefektivní spotřebu?

Jediným neinflačním nástrojem jsou dnes investice do rozvoje, energetických úspor, energetické účinnosti, do přechodu na jiný nízkouhlíkový zdroj energie a podobně. Naše vláda říká, že nechce slepě rozdávat peníze. Naším cílem je pomáhat, ale chceme také domácnosti i firmy motivovat k úsporám energií a k investicím do energetické účinnosti. Chceme jim pomoci při přechodu na energetické úsporné spotřebiče.

Dnešní krize je v některých ohledech podobná energetické krizi v 70. letech dvacátého století. Ta znamenala skokovou změnu v chování domácností i firem. Přinesla konec velkoobjemových motorů a ta současná krize povede k daleko odpovědnější spotřebě energií.

Uvědomělá část Evropy už mluví nejen o výhodách rozvoje obnovitelných zdrojů, ale i o tom, že nejlevnější energií je ta, kterou nespotřebujete. Hovoří se o tom, že by se různými způsoby dalo ušetřit zhruba 30 až 40 procent na spotřebě. Nastává doba, jejímž mottem a průvodním znakem bude méně plýtvání.

Abych udělal resumé, jedním z velkých cílů naší vlády bude podpora domácností i firem při přechodu na úspornější způsob spotřeby energií a nové energetické zdroje. Jsme připraveni do toho investovat velké množství peněz.

Kolik?

Řádově vyšší desítky miliard korun.

Jak zabráníte tomu, aby do energetické chudoby nepadalo čím dál více domácností?

Bohužel to netrápí jen nejchudší vrstvu, ale už i střední třídě začínají účty za energie ukrajovat velkou část peněz z jejich příjmů, které pak chybí na jiné výdaje. My si to uvědomujeme a s těmi nutnými, opakuji nutnými výdaji samozřejmě pomůžeme. Je ale třeba pamatovat, že stát nebude mít na to, aby zaručil všem domácnostem úplně stejnou životní úroveň, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Na to peníze nemáme, v tomto nás příliš vyčerpalo vládnutí Andreje Babiše, jehož vláda nás zbytečně moc zadlužila.

Jak daleko je příprava legislativy, aby se solární panely mohly instalovat i na bytové domy či paneláky?

Připravujeme několik zásadních změn. Nosnou změnou bude zvýšení kapacity u fotovoltaických elektráren, které můžete připojit bez povolení. Chceme i zjednodušit stavební řízení na instalaci fotovoltaik. Inspirujeme se Německem, které upravilo legislativu tak, aby otevřeli co nejvíce možností, jak si lidé mohou instalovat nové obnovitelné energetické zdroje.

Kdy plánujete na vládě konkrétní návrhy začít řešit?

Teď ve středu jdu na vládu s řadou opatření týkajících se firem a domácností. Navrhnu využití stávajících programů, jako jsou kompenzace nepřímých nákladů – nejen letos, ale i pro příští rok. To se týká energeticky nejnáročnějších firem. K tomu na vládě projednáme takzvaný úsporný tarif, který bude administrativně nenáročný. Dohodli jsme se s distributory energií a s operátorem trhu s energiemi OTE, že celou administrativu a vypořádávání se státem a domácnostmi převezme OTE. V rámci běžných tarifů na elektřinu a na plyn poskytneme domácnostem určitou slevu, kterou pocítí okamžitě na faktuře. Máme zpracované i varianty, které pomohou domácnostem odebírajícím teplo z centrálních rozvodů tepla.

Jak se to projeví?

Bude to formou odpočtu od záloh. Zmenší se zálohy na příští sezonu, případně v rámci vyúčtování budou případné přeplatky záloh vráceny. Jedno z opatření, které velmi zvažujeme zejména kvůli firmám, bude odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje.

To bude pro stát jak finančně náročné?

Odhadem půjde celkově o vyšší desítky miliard korun. S tím, že více než polovina této částky půjde domácnostem, zbytek firmám.

Hledáme náhradu za ruský plyn

Nacházíme se aktuálně v Kataru, kam dorazila vládní mise s cílem připravit politickou půdu pro obchodní spolupráci s touto zemí. Setkal jste se s katarským ministrem obchodu a průmyslu, bylo jednání přínosné vzhledem k možnosti nahradit v příštích letech ruský plyn dodávkami LNG z Kataru?

Jsem velmi spokojený s dosavadním vývojem naší výpravy. V pondělí jsem jednal se svým ministerským protějškem Šejkem Mohamedem Al-Tháním, s nímž jsem navázal vztah už před pár týdny na setkání v Davosu. Oba jsme se tam sešli s řadou dalších politiků, v pondělí jsme si ale citovali z našeho setkání v Alpách. To je tady velmi důležité a vnímám to jako dobré znamení. Daří se nám posouvat vztahy obou zemí rychlostí, která je v této oblasti neobvyklá.

Podepíšete v Dauhá obchodní dohody, které Katar žádá pro další spolupráci?

Ano, ministr financí Zbyněk Stanjura podepsal s katarským ministrem financí dohodu o zamezení dvojího zdanění. To je podmínka pro katarské investice v Česku. Já a můj protějšek Šejk Mohamed jsme vypracovali návrh smlouvy o vzájemné hospodářské a technické spolupráci, jejíž součástí bude i založení pracovní skupiny, která vydefinuje základní body naší budoucí spolupráce. Pozval jsem také pana ministra na návštěvu České republiky v rámci našeho předsednictví v EU, kde bychom smlouvy definitivně podepsali.

Donedávna se o spolupráci s Katarem tolik nemluvilo. Ovlivnila jednání válka na Ukrajině?

Po vypuknutí války na Ukrajině jsme pochopili, že musíme urychleně vyřešit bezprecedentní závislost České republiky na ruském plynu. Veškeré problémy s tím spojené jsme převzali od předchozí Babišovy vlády, ani jeden jsme nezpůsobili. Věděli jsme, že vedle okamžitého řešení v oblasti energetických dodávek potřebujeme vyřešit i dlouhodobý narativ.

Máte na mysli vyřešení dodávek plynu do budoucna?

Ano, musíme se co nejlépe připravit na případ, že by došlo k omezení či přerušení dodávek ruského plynu. Udělali jsme toho v krátké době opravdu hodně – nakoupili jsme za rozumnou cenu plyn do zásobníků, upravili zákony, abychom pomohli plnit zásobníky. To se daří, růst tuzemských zásob patří mezi nejrychlejší v celé Evropě. Řešíme i to, že bychom v případě příznivého vývoje využili také zásobníky na území našich sousedů – například na Slovensku nebo v Rakousku.

V Evropě se také hodně mluví o LNG jako alternativě za ruský plyn. My však jsme vnitrozemský stát. Už v dubnu jsem tedy začal jednat s nizozemskou vládou, abychom v jejich terminálech získali kapacitu.

Co to v praxi znamená?

Tady v Kataru vyjednáváme zisk samotné suroviny, tedy LNG. Pak ale zkapalněný zemní plyn musíte přepravit do Evropy tankerem a plyn zase opět zplynit. To se děje v terminálech na pobřeží. My jsme získali místo v Nizozemsku, což nám velmi pomůže. Pro další nákupy plynu do tohoto terminálu ale potřebujeme vytvořit státního obchodníka.

Kapacitu v terminálu jste získali ve spolupráci se společností ČEZ. Měla by do budoucna její roli zastoupit speciální státní obchodní společnost, o kterém hovoříte? Protože i v Kataru sice nyní jednáte na politické úrovni, kontrakt by pak ale podepisovaly firmy a podniky.

Prostor je pro obě cesty. Stát může pomoci zprostředkovat obchodníkům s plynem kontakty, jako jsme to nedávno udělali v případě Ománu. Propojili jsme firmy aktivní v této oblasti. Zároveň můžeme mít státního obchodníka, který vstoupí do dlouhodobých smluv s těmi státy, které obchod s komoditami a nerostnými surovinami nacionalizovaly. To je i případ Kataru. Je to cesta, jak se dostat ke zvýhodněným cenám, které nemusejí kopírovat tržní ceny. Je to ale náročnější cesta. Na Katar cílí řada států a firem, protože je to jeden z hlavních hráčů v oblasti zemního plynu na světě.

Zajímavá země pro investice

Čím je naše země zajímavá pro Katar investičně?

Vedle lázeňství jde i o významnější infrastrukturní projekty. Katar má na jedné straně významné surovinové zásoby jako plyn a ropu, na straně druhé posiluje investice do moderních technologických řešení spojených například s vodíkem. Katar patří z hlediska HDP na obyvatele mezi nejbohatší země světa, což znamená, že hledají dlouhodobé možnosti k investování v jiných regionech. Máme mimořádné postavení jak geograficky, tak dnes vzhledem k českému předsednictví v EU i politicky. Můžeme jim pomoci v projektech pro celou oblast EU, ale i při konvergenci střední a východní Evropy.

Takže to není jen zdvořilostní návštěva pro návštěvu, lze očekávat výsledky?

Česká republika má v tomto koutu světa velmi dobré jméno. Znají tu naši industriální sílu. Navíc region Blízkého východu a zemí severní Afriky bude muset projít významnou transformací, protože by tu mělo žít do roku 2050 přes 600 milionů lidí. Budou muset investovat do obnovitelných zdrojů, budou řešit dodávky a úpravy vody, bude probíhat masivní odsolování mořské vody, což je energeticky mimořádně náročný obor. V těchto oblastech si můžeme pomoci a vzájemně se obohatit. Mám pocit, že nás tu teď nevnímají jen jako jednu z návštěv. K tomu nutno dodat, že nám výrazně pomáhá fakt, že budeme předsedat EU v oblastech energetiky či zahraničního obchodu.

Katar na konci roku uspořádá mistrovství světa ve fotbale. Stal se fotbal v Kataru prostředkem k diplomacii a vyjednávání obchodních záležitostí?