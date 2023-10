Situace je kritická, varují školské odbory. Z rozpočtu vypadly další peníze

Z oficiálního dokumentu vyplývá, že v poslední vyjednané podobě rozpočtu se nepočítá se 17 000 místy. To se nezamlouvá školským odborům, které už začaly mluvit o možném protestu.

Odbory žádají o navýšení rozpočtu o čtyři až devět miliard korun, jinak půjdou do stávky. Tyto peníze by měly zabezpečit prostředky právě pro seškrtané nepedagogy.

Podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je na tisíc pozic kuchařek, uklízeček a dalších nepedagogů ročně potřeba asi 400 milionů korun. Pokud by se škrtalo tedy „jen“ avizovaných 8000 neobsazených míst, šlo by o čtyři miliardy. U všech 17 tisíc míst by se částka vyšplhala na sedm miliard.