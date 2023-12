Školství čeká divoký rok. Revoluce ve výuce, financování i přijímačkách

Jestli se letošní rok ve školství zdál hodně vypjatý, není to nic proti tomu, co učitele, žáky i rodiče čeká příští rok. Na podzim stávkovala nejdříve část fakult vysokých škol, poté také střední a základní školy. Debata o financování se ale posunula jen částečně, takže se v příštím roce dají čekat další vyhrocené diskuze.

Ačkoliv kolem výplat nepedagogických pracovníků udělalo Ministerstvo školství během roku několik veletočů, fakta zůstávají – v rozpočtu na jejich platy chybí peníze. Konkrétně jde asi o šest miliard korun. Polovinu částky by měla na začátku roku zalátat speciální platba, kterou potvrdila na jednání i vláda.

Zbylé tři miliardy ale budou stále chybět. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) hodlá ještě po vládě chtít další dodatečnou částku z nespotřebovaných výdajů roku 2023. Není jasné, jestli se to povede. Peníze by tak musely ve svých rozpočtech najít obce a kraje. Ostatně na ně chce od roku 2025 financování nepedagogických pozic na školách ministr převést.

Během příštího roku se tak bude diskutovat, jakým způsobem by změna mohla proběhnout a jakou kompenzaci zřizovatelů dostanou v rámci rozpočtového určení daní.

Přesto by ale úspora mohla výrazně dopadnout na malotřídní školy. Samo Ministerstvo školství v návrhu úspor upozornilo, že může dojít k zániku některých podlimitních škol, na jejichž financování se už dnes podílí zřizovatelé, a přeměně části úplných základních škol pouze na prvostupňové.

Už ale existuje první verze reformního dokumentu a Seznam Zprávy měly možnost do něj nahlédnout. Nároky na žáky vychází z nejnižší úrovně Globálního odborného rámce UNESCO . Na konci páté třídy tak bude například stačit, aby žák sčítal, odčítal, násobil a dělil do 10 000.

Žák řeší problémy typu: „Na poli je 34 ovcí. Na pole přichází dalších 29 ovcí. Kolik ovcí je nyní na poli?“; „V 5. ročníku je celkem 54 dětí. 7 dnes chybí. Kolik je dětí z 5. ročníku dneska ve škole?“ tj.: řeší jednoduché reálné problémy zahrnující sčítání a odčítání přirozených čísel do 100 (tj. kde součet nebo mezisoučet nepřesahuje 100) s přeskupováním, včetně problémů týkajících se měření a měnových jednotek.

Poslední přijímací zkoušky dopadly katastrofálně. Systém papírového zápisu na střední školy pod náporem nejsilnějšího ročníku za poslední roky totálně zkolaboval. Něčemu podobnému by mělo v roce 2024 zamezit elektronické přihlašování.

Systém připravuje státní organizace Cermat a má na to opravdu jen minimum času. Ministr školství Bek ale v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že radši padne jako ministr, než aby nový systém nezkusili na jaře 2024 zavést.

Problémy s přijímacími zkouškami na střední školy ukázaly ještě jednu potíž českého vzdělávání, a to nedostatek míst na všeobecně vzdělávacích oborech, tedy gymnáziích a lyceích. Jejich počty by ale mohly do budoucna narůstat.