Skupina strhla z brněnské sochy Jošta ukrajinskou vlajku, zadržela je policie

Modrožlutá vlajka byla na štítu už od března, krátce poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Vydržela tam do půlky června, než se některým znelíbila natolik, že ji s pomocí žebříku sundali. Tehdy strážníci zadrželi dva muže a jejich čin postoupili do správního řízení. Podobný scénář se opakoval i tentokrát.