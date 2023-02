Soud potrestal 12 lidí a jednu firmu kvůli opravě hřebčína v Kladrubech

Nejpřísnější trest zůstal bývalému řediteli stavební firmy Cettus Vladimírovi Novému. V době zakázek, v roce 2013, byl zástupcem investora a zmanipuloval výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a technický dozor. Odvolací senát mu potvrdil tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let. Dostal také peněžitý trest 200 000 korun.

Bývalá zástupkyně ředitele hřebčína Simona Voňková odešla s tříletým podmíněným trestem a tehdejší generální ředitel firmy Chládek a Tintěra Petr Pejcha s podmíněným trestem v délce dvou let a devíti měsíců. Další obžalovaní dostali podmíněné a peněžité tresty. Firma Chládek a Tintěra dostala peněžitý trest ve výši dvou milionů korun.

Podle předsedkyně odvolacího senátu Hany Navrátilové se u soudů neprokázalo, že by ceny za opravy byly výrazně nadhodnocené. Trestná činnost se tak týkala pouze výběru zakázek. „Je tak možné akceptovat postup soudu prvního stupně, který ukládal tresty pod zákonnou sazbou,“ uvedla soudkyně. Od spáchání skutků podle ní navíc uplynula již dlouhá doba.

Vrchní soud se kauzou zabýval již v únoru 2021. Převážnou část případu vrátil k novému projednání. Skupině hrozily různé tresty. Podle podané obžaloby za pokus o poškození finančních zájmů EU a za přípravu dotačního podvodu mohly soudy uložit až deset let vězení, za zjednání výhody ve veřejné zakázce a pletichy až osm let a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže až pět let.