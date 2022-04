Soud zprostil exředitele Lesů ČR obžaloby z porušení konkurenční doložky

Základem pro rozhodnutí soudu bylo podle soudkyně Heleny Hulákové posouzení otázky výdělku. Konkurenční položka podle soudu říká, že se dotyčný musí zdržet výdělečné činnosti. „Nebyly předloženy důkazy, že by obžalovaný za své jednání dostal nebo získal jakékoliv odměny a že by měl na 100 procent do společnosti LST nastoupit,“ uvedla soudkyně.