Špatné zprávy meteorologů pro hasiče v Hřensku

Požár národního parku se už od neděle nedaří dostat pod kontrolu. V noci na dnešek se hasiči snažili zabránit šíření plamenů k obci Hřensko. Lidé se kvůli zhoršení situace museli evakuovat z obcí Mezná a Mezní louka a částečně i ze Hřenska. Ohrožena je také obec Janov.

Může pomoci hasičům v boji s plameny déšť? A jak to bude v oblasti vypadat v nejbližších hodinách? Přinášíme rozhovor s meteoroložkou Janou Ehertovou z pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem.

Jaká je předpověď počasí v oblasti Hřenska?

Co se týče dnešního dne, očekáváme stále severozápadní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu. Bude mírný a k večeru by měl slábnout, během noci do čtyř metrů za sekundu a směr by se měl změnit na severnější směny.

A srážky?

Během dneška by pršet nemělo. Srážky očekáváme během zítřejšího dne, a to spíš v podobě místních přeháněk. Je ale těžko předpovídatelné, jestli se to trefí do oblasti Hřenska, nebo ne. Pravděpodobnost srážek tam je asi padesát procent. Případné slabší přeháňky by ale nejspíš neměly vliv na hašení požáru.

Jaké bude počasí v pátek?

Od pátečního poledne záleží, jak rychle bude postupovat frontální systém. Nejpravděpodobnější srážky jsou v pátek večer a zřejmě v sobotu během první poloviny dne. To znamená, že z pátku na sobotu a v sobotu dopoledne by mohlo i v severozápadních Čechách zapršet v podobě občasného deště nebo přeháněk.

Vítr během dne opět přechodně zesílí na rychlosti dva až šest metrů za sekundu a změní směr na východní nebo severovýchodní.

Mohl by páteční nebo sobotní déšť pomoct s požárem?

Zatím je to nejvyšší pravděpodobnost, že to by opravdu mohlo zapršet. Severozápad Čech je ale na množství srážek obecně chudý.

Co způsobilo dnešní vítr?

V noci přešla studená fronta a rozfoukal se vítr. Ten vytvořil kouř, který postupuje dál na jihovýchod, ale jeho koncentrace už klesají.

Hrozí, že se ještě vítr v dalších dnech rozfouká?