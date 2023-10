Takto se změní přijímačky. Nově ale zákon neřekne, kdy budou

Podporu v tom má vláda výjimečně i v opozičních lavicích. Kvůli zrychlení celého procesu návrh podali poslanci, a to společně ze všech parlamentních stran. Vláda ho následně minulý týden schválila. Shoda panuje i na tom, že by návrh měl být odsouhlasen už v prvním čtení.

Při sepisování novely se ale debatovalo i o tom, že by v zákoně počet přihlášek vůbec nebyl stanoven. Objevil by se jen v následné vyhlášce, a to proto, aby se jejich počet do budoucna mohl jednodušeji měnit. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) totiž mluvil až o pěti přihláškách.