Terapeut měl sex s maturantkou. Asociace otočila, stížnost znovu řeší

Asociace po celou dobu odmítala ženě sdělit, jak s podnětem naložila a jestli svého člena potrestala. Poté, co Seznam Zprávy na případ upozornily, však otočila.

Změna přístupu potěšila i Janu. „Jsem moc ráda, že se začíná něco dít. Velice si vážím lidí, kteří se zapojují do diskuze a dávají najevo nesouhlas s jednáním pana psychoterapeuta. Doufám, že tímto pomůžu a dodám odvahu lidem, kteří si prošli něčím podobným, a zároveň bych si přála, aby si lidé v pomáhajících profesích uvědomili, jak moc velký vliv na klienty či pacienty mají,“ uvedla pro Seznam Zprávy.

„Selhání se bohužel může stát, proto je důležité vědět, co do terapie patří a co nepatří. Hlazení nebo flirtování rozhodně ne,“ dodal.