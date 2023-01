Vědci zbořili mýtus. Uklizené dřevo by požár v Českém Švýcarsku urychlilo

„Kdyby se správa parku chovala, jak si kritici přáli, a uklidila mrtvé dřevo, na rozsah požáru to nebude mít žádný vliv. Holiny by hořely ještě rychleji,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy vedoucí expertního týmu Jakub Hruška.

Máte za sebou s kolegy výzkum jednoho z největších zmapovaných požárů v české přírodě. Je něco, co vás při práci překvapilo?

Vzhledem k tomu, že v České republice byly dosud takové požáry poměrné málo časté, nemáme velkou referenční úroveň k tomu, co nás má překvapit. Ale určitě se dá říct, že nás překvapilo, jak hořely holiny. Ze selského rozumu to člověk neočekává, ale holiny v tamním porostu hořely snad úplně nejlépe.

Pochopil jsem tedy ze studie správně, že kůrovcové dřevo ten požár zpomalilo, protože na holinách by se šířil ještě rychleji?

Ano, do jisté míry to tak můžeme říct. Kdybychom porovnali ponechaný les po kůrovci a holinu bez suchého dřeva, tak přes ni požár bezpochyby přejde rychleji. Právě proto, že foukal poměrně silný vítr a vrstva hrabanky (vrstva půdy s jehličím - pozn. red.) byla extrémně vyschlá, tak oheň opravdu přes holinu přelétl neuvěřitelnou rychlostí.

To je zajímavé zjištění i vzhledem ke kritice, že správa parku měla víc odklízet kůrovcové dřevo. Byly tedy pochybnosti oprávněné a měli správci možnost ohni zabránit?

Předně říkám, že se vždy objeví fenomén „zdravého rozumu“, který říká, že něco nebylo správně. Ano, suché dřevo logicky hořelo. Zasažené území je podlouhlé od západu k východu, přesně ve směru větru. Řekne se, že hořelo na ploše tisíc hektarů, ale není to zas tak extrémně rozsáhlé území. Shořelo jedno hlavní údolí s postranními soutěskami. Intenzita hoření sice byla největší v uschlém lese, ale bylo to současně tam, kde začínají soutěsky, takže tam nastal komínový efekt, který hoření velmi rozdmýchal. Neznamená to však, že souše nejvíc přispěly k šíření požáru.