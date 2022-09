Vjezd na chodník i vraky v ulicích. Obce kritizují novelu zákona

Ministerstvo dopravy v létě předložilo návrh dlouho očekávané novely zákona o silničním provozu, Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí ale nejsou s jejím zněním spokojeny.

Výhrady mají například k možnosti vjet automobilem na chodník, pokud se chce řidič dostat ke svému domu. „V praxi velmi časté přejíždění chodníku za účelem dopravy k nemovitosti je dnes de facto porušením zákona. Přičemž tento jev je možné sledovat napříč územím ve všech krajích,“ tvrdí.

Takové případy současný zákon nezohledňuje a nevěnuje se jim ani novela. „Přejezd chodníku nyní zákon neupravuje, ačkoliv je to běžnou praxí a chodníky jsou tomu většinou i stavebně upraveny. Chceme zkrátka legalizovat stav, který snad nikdo nepovažuje za nežádoucí, ale zákon jej formálně neumožňuje,“ přiblížila Seznam Zprávám mluvčí Svazu měst a obcí ČR Alexandra Kocková.

S výhradou obcí souhlasí i Martin Šotola z organizace AutoMat, celá situace je ale podle něj o něco složitější. „Když máte modelově vjezd do garáže v rodinném domku přes chodník, tak tam papírově vjet nemůžete, v tom to dává smysl napravit,“ říká. „Zároveň ale v pořádku není, že situace – zejména v Praze, kde to sledujeme nejvíc, ale obecně i ve větších českých městech – je teď velmi nepříznivá, co se týče dodržování parkování aut na chodnících,“ dodává.

Nové opatření by podle něj mohli někteří řidiči zneužít k porušování zákona a neoprávněnému vjíždění nebo parkování na chodníku.

Co je to chodník?

Dopravní expert Roman Budský podotýká, že zákon má hlubší mezery. „Dokonce v něm nemáme ani v základních pojmech definováno, co to chodník je,“ uvádí s tím, že v současnosti se s termínem operuje volně a každý si pod ním může představit něco jiného.

Rozdíl ve využívání chodníku vidí především mezi velkými a malými městy. „Tam jde o to, že se musí definovat, kde se to povolí, aby se z toho nestala běžná norma. Když se to povolí plošně, začne se vesele parkovat na chodníku, což dneska rozhodně není řídký jev, hlavně v největších městech,“ popisuje.

Zástupci obcí se neoprávněného vjíždění na chodníky nebojí, stejně tak mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka, podle něhož je taková představa absurdní.

Připomínky obcí resort do novely zákona zapracovat nehodlá. „Ministerstvo dopravy nemá informace, že by tato problematika činila v praxi potíže a byla snaha vozidla takto přejíždějící chodník pokutovat. Upozorňujeme přitom, že v nastíněném případě by nebyla naplněna materiální stránka přestupku. Navržené doplnění proto nepovažujeme za vhodné,“ reaguje Jemelka na dotaz Seznam Zpráv.

Odstavená auta

Obce si stěžují také na to, že jejich veřejný prostor zabírají nepoužívané automobily. „Dlouhodobě odstavená vozidla jsou celorepublikovým problémem, který trápí města a obce bez ohledu na jejich velikost,“ uvedl mluvčí Sdružení místních samospráv Lukáš Novák.

Jedná se o vraky a vozidla neoprávněně parkující na zpoplatněných místech. Jejich majitelům často stačí pouze zakrýt nebo odstranit poznávací značku.

„Kontrola úhrady parkovacího poplatku už dnes probíhá většinou automaticky skenováním registračních značek, což šikovné znečitelnění registrační značky znemožňuje,“ vysvětlila pro Seznam Zprávy Kocková ze Svazu měst a obcí. Samosprávy proto chtějí, aby bylo taková vozidla snazší postihnout.

Ministerstvo ale ani této připomínce nechce vyhovět, protože podle něj spadá mimo připravovaný zákon. Slibuje nicméně, že bude s obcemi problematiku odstavených aut řešit.

„Pro úvod k debatě je však dobré zmínit, že je v tomto případě potřeba pamatovat nebo odlišit situace typu, kdy značka může být ukradena či přes auto může být přehozena plachta proti znečištění,“ popsal Jemelka.

Nový zákon o silničním provozu je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, v následujících týdnech by ho měla začít projednávat vláda. Resort dopravy předpokládá, že platit začne od začátku roku 2024.