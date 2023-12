Vlastně to je národní socha, říká autor letištního anamorfního portrétu Havla

Anamorfní portrét Václava Havla je mezi kavárnou a Forum Havlum od Bořka Šípka. Na pódiu v prostoru 3,5 × 2,5 x 2,2 metru je opravdu hromada předmětů. Přes tři tisíce. Od pětihaléřů z osmdesátých let, po angličáky, propisky, ale také sudy od piva z trutnovského pivovaru, vysavače, papiňák, knihy nebo ústřední topení s pouty a výraznou českou vlajkou. Čelní stěna je polepena originál novinami ze srpna šedesát osm.

Ze všech stran působí instalace jako hromada historických relikvií. Krom jednoho místa: kukátka. Pohledem do něj se vyjeví anamorfní portrét Václava Havla. Třírozměrný obraz v jasných barvách. Podšálky jako modré oči, sud od piva jako ušní lalůček, svazky klíčů jako knírek, helma polepená známkami jako nos…

„Co předmět, to odkaz a symbol. Komunikují mezi sebou, tvoří příběhy. Vše se vztahuje k životu Václava Havla a k době, v níž žil,“ popisuje své dílo autor Patrik Proško. Chodíme kolem anamorfního portrétu (dílo založené na efektu optického klamu, pozn. red.) a umělec vypráví příběhy jednotlivých předmětů.

„Nejcennější? Asi tento psací stroj. Patřil Martinu Jirousovi. Tady je fotka, jak si ten stroj nese,“ popisuje Patrik Proško. „Kurátorka galerie Nadia Rovderová dělala o Magorovi výstavu a ten stroj jí byl ponechán. Tak mi ho věnovala do instalace,“ říká a ukazuje o kousek dál.

Vedle visí na ramínkách vězeňské mundúry z osmdesátých let. Proško je získal od muže, který v té době seděl. O kus dál jsou vězeňské tepláky, tričko a kravata vyrobená z vězeňských trenýrek. Stín pod krkem tvoří šachové figurky z chleba. „K vězení to patří, tak jsem je vyrobil,“ krčí rameny umělec.

A další cennost: původní cedule ulice Bartolomějská, kde byl Václav Havel a další disidenti vyslýcháni. „Tady jsou pouta z osmdesátých let. Všimněte si, že jsou trochu nařízlá, někdo se z nich snažil vyřezat. Pouta jsou na dobovém topení. Přesně, jak to bylo na fízlárně v Bartolomějské. Připoutali tě k topení, dostal jsi rány a musels mluvit,“ vysvětluje umělec.

Touto částí instalace se line ostnatý drát a k vidění jsou tu fotografie Václava Havla z vězení. „Speciálně nad to jsem umístil českou vlajku, protože v roce 1989 byl ve vězení a ještě týž rok se stal prezidentem. Ohromný vzestup. Vlajka je vyrobená z pravého sametu – jako sametová revoluce,“ dodává.

Uprostřed povídání nás přeruší dáma středního věku s cestovním kufrem. „Pochopila jsem správně z vaší konverzace, že jste to udělal vy,“ ptá se Patrika Proška. On přikyvuje. „Geniální. Fakt. Paráda. Máte můj obdiv,“ zhodnotí dílo a odejde.

A další vášeň: auta. „Sehnal jsem většinu modýlků aut, které Václav Havel vlastnil. Mercedesy, Renaulty, SIMku 1000, Lancii Kapu, Golfa a pak tu je tu i pár aut, v nichž jezdil nerad: auta Veřejné bezpečnosti,“ šermuje prstem Patrik Proško na žluto-bílé angličáky. Nesmí samozřejmě chybět legendární Mercedes z roku 1974, ve kterém jezdil přikulovat sudy do trutnovského pivovaru. „Aby to bylo propracované do detailu, tak jsem dodělal i správnou SPZ,“ usmívá se umělec.