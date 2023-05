Vodu z krajiny odvádí přes milion kilometrů potrubí. Pořádně se neví, kde leží

„Vodu by to chtělo zadržet v krajině tam, kde napršela. Ne ji poslat okamžitě pryč,“ komentuje současný stav Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. „Spousta meliorací je naprosto zbytečných a celou situaci sucha zhoršují,“ dodává.

Hruška proto považuje meliorace za rozsáhlý a zároveň přehlížený problém. „Stát k tomu nemá žádný principiální přístup,“ říká. Dokládá to podle něj i fakt, že rozloha odvodňovaného území se za posledních 30 let téměř nezměnila – jedná se zhruba o čtvrtinu veškeré zemědělsky využívané půdy.

Ministerstvo zemědělství, do jehož gesce téma meliorací spadá, se brání mimo jiné tím, že přesné umístění a rozsah meliorací nejsou známy.

Kulhavý odhaduje, že v české krajině se nachází zhruba 1,2 milionu kilometrů potrubí. Vykopat ho z polí není finančně uskutečnitelné a v mnoha případech to není ani technicky vhodné.

To vše ale z velké části závisí na změně legislativy. Odvodňovací systémy jsou chápány jako vodohospodářské stavby, které připadají vlastníkovi pozemku. Těch ale může být hned několik.

„Máte třeba desetihektarové pole odvodněné drenážemi (odtokovým potrubím, pozn. red.). Na takovém poli evidujeme několik desítek, někdy až stovek vlastníků. Ti všichni jsou spolumajitelé jednoho vodního díla,“ vykresluje situaci Kulhavý. „Narážíme na problém. Ne snad, že by vlastníci byli proti, ale prostě se k plánům nevyjádří všichni. A v tu chvíli není úprava drenáží možná.“

Komplikované vlastnické vztahy zatěžují i zemědělce, kteří na meliorovaných polích hospodaří. Ti podle mluvčího Zemědělského svazu Vladimíra Píchy považují za problém jak nadměrné odvodňování, tak nadměrné zavodňování půdy. Z obou důvodů mají meliorační systémy za důležité, bez svolení vlastníků do nich ale nemohou zasahovat.

Voda ale rychle nemizí pouze z polí, nýbrž i ze samotných vodních toků. Ty jsou v mnoha případech uměle narovnány, voda jimi tudíž rychle proteče. „Potoky, do kterých meliorace ústí, jsou vlastně také kanály. Ani v nivě potoků se tak voda zadržovat nemůže,“ podotýká Hruška.

Toky by se podle něj měly začít zase přibližovat přirozeným tvarům, což ale naráží na údaje v katastrech. I když se potok nebo řeka začnou rozšiřovat či meandrovat, bývají opět napřímeny, aby odpovídaly katastrálnímu zaznačení. „Podle úřadů je to takhle správně, protože takhle to mají ve svých plánech,“ shrnuje Hruška.