Vyšší poplatek za pohotovost? Zdravotníci to plně podporují, zní z nemocnice

Narážel na to, že lékařské pohotovostní služby se kromě nedostatku zdravotníků dlouhodobě potýkají s případy, kdy k nim lidé jezdí zbytečně.

„Urgentní příjmy a pohotovost jsou určeny pro řešení akutních změn zdravotního stavu, přesto se četně stává, že přijdou pacienti s chronickými zdravotními obtížemi (v jakoukoliv denní nebo noční dobu), které by však měli tito lidé primárně řešit u svého praktického lékaře nebo ambulantního specialisty v ordinační době,“ nastínila pro Seznam Zprávy mluvčí Ústřední vojenské nemocnice v Praze Jitka Zinke.

„I my, stejně jako další zdravotnická zařízení v České republice, evidujeme velký zájem o ošetření na svých pohotovostech. U části pacientů se však nejedná o akutní případy a mohli by využít péči například praktických lékařů,“ přidal zkušenost z východních Čech mluvčí Fakultní nemocnice Hradec Králové Jakub Sochor.

Obdobná situace panuje i na Moravě. „K nadužívání služeb Oddělení urgentního příjmu dochází setrvale, a to zejména v případech, kdy je lékařská pohotovostní služba volena jako řešení zdravotních problémů, které lze řešit cestou standardní zdravotní péče - problémy dlouhodobé, neřešené, banální apod.,“ podotkl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

To je podle ministra pak v neprospěch těch, kteří akutní pomoc skutečně potřebují. Soudí, že zvýšení poplatku by občany přimělo návštěvu pohotovosti více zvážit. O kolik přesně, sám zatím neví.

„Předpokládám, že nás s analýzou a možným řešením co nejdříve seznámí Ministerstvo zdravotnictví,“ uzavřel Stanjura.

Ministr financí není první, kdo s návrhem přišel. Apel zazněl už loni na podzim na sjezdu České lékařské komory. Devadesátikorunový poplatek, který vláda Mirka Topolánka (ODS) zavedla v roce 2008, je podle ČLK i s ohledem na aktuální vysokou inflaci příliš nízký. „Aby byla zachována jeho hodnota a funkce, tak by měl být v současnosti asi 200 korun,“ konstatoval prezident komory Milan Kubek.

O nutnosti regulaci na pohotovostech mluvil nedávno i ministr Vlastimil Válek (TOP 09). „Regulace na urgentních příjmech je potřeba, řada lidí tam chodí zbytečně. Otázka je, jak pomocí regulačního poplatku sankcionovat ty, kdo to nadužívají. A to nemám vymyšlené, to čekám od NERV. Každopádně poplatky chci zavést,“ řekl začátkem března v rozhovoru pro MF Dnes.