Vyšší rodičovská dle Jurečky bude, ale jen pro nově narozené děti

Aktuálně zákon o státní sociální podpoře stanovuje, že rodič má nárok na příspěvek nejdéle do věku čtyř let dítěte, případně do doby, kdy vyčerpal celou částku.

„Jednání K5 potvrdilo od 1. ledna zvýšení o 50 tisíc korun a zkrácení čerpání na tři roky, podotýkám zkrácení čerpání nikoliv zkrácení možnosti být doma s dítětem do čtyř let věku,“ uvedl Jurečka.

Po vyčerpání rodičovského příspěvku tak rodiče budou moci zůstat doma a stát za ně bude dál coby za státní pojištěnce platit zdravotní pojištění, pokud řádně pečují o dítě do sedmi let. Pro účely důchodového pojištění se jim pak počítá do náhradní doby pojištění péče o dítě do čtyř let.