Voda jen pro otužilce. Bazény snižují teplotu vody a zdražují

„Teplota bazénů je udržována mezi 26,5–27,5 °C,“ láká k návštěvě web plaveckého areálu se slanou vodou v pražském Hloubětíně. Nejen tady ale nyní řeší dilema: Ohřívat vodu méně a tím ušetřit? Nebo vyřešit nové účty za energie zvýšením vstupného?

Jan Pelant to má vyčíslené. Kdyby teplotu vody snížili o stupeň, ušetřili by až milion korun ročně podle aktuálních cen. Jenže spočetl si i důsledky: „To je zhruba částka, o kterou bychom přišli tím, že k nám z důvodu snížení teploty nebude chodit většina našich hlavních zákazníků, důchodců a dětí,“ vysvětluje Pelant.

Obává se, že chladnější voda by představovala problém i pro povinnou výuku plavání na prvním stupni základních škol. Úspory chce proto hledat jinde. A věří, že s úhradou energií na chod bazénu pomůže majitel areálu - hlavní město Praha. „Doufám, že stát pochopí, že podpora zdraví a tělesného rozvoje je pro jeho občany prioritou a peníze se na sportování vyčlení,“ říká Pelant.

Snížení teploty vody v bazénech však Asociace bazénů a saun ČR očekává, a to až na zhruba 22 stupňů ze současných v průměru 26 stupňů Celsia.

„Lepší, než když zavřou“

Samotným plavcům, které v anketě oslovily Seznam Zprávy před plaveckým areálem v Podolí, se tento způsob úspor nezamlouvá. I oni si myslí, že chladnější voda mnohé odradí.

„Do bazénu pak budou chodit jen lidé, co opravdu plavou, na relaxaci už to moc nebude. Pro nás už by to bylo moc studené, protože děti vždycky rychle vymrznou, zvlášť když se nedá ohřát v sauně nebo v páře,“ řekla Miroslava Olt, která se přišla vykoupat se dvěma syny.

„Sice se otužuji, ale tohle už by pro mě bylo příliš studené, na třeba půl hodiny plavání už to není. Určitě to odradí spoustu dalších lidí, chtějí si zaplavat v teplé vodě a ne se otužovat. Chodím plavat skoro denně, ale určitě bych to omezila,“ popsala Lenka Rulfová.

„Mně to nevadí, ale lidé už teď říkají, že je voda studená, takže potom si koupání určitě odpustí. Zvlášť pro děti to bude problém,“ říká Lukáš Lindner u východu z bazénu. Ve vedlejším bufetu pak popisuje Vladimír Kuzmiak: „Rozhodně je to lepší, než kdyby museli zavřít. Já bych chodil plavat i do 15 stupňů.“

Odlivu návštěvníků se obává i ředitel plaveckého areálu v Podolí Jan Bezděk. „Teplota vody je pocitově úplně jiná než vzduch. Když snížíte o jeden stupeň teplotu vody, tak je to velice cítit. Pokud ochladíme vodu, tak se vystavujeme tomu, že bude velký odliv návštěvníků a tím nebudeme mít potřebný příjem na provoz bazénu,“ popisuje.

Zdražili jsme. A zdražíme zas

Podle Asociace bazénů a saun ČR má nyní značná část bazénů, koupališť a saun zafixované ceny energií. Fixace jim ale během zbytku roku skončí a budou čelit rapidnímu zdražení elektřiny a plynu.

To potvrzuje i Jan Bezděk z podolského bazénu: „Fixace nám končí posledního prosince a tedy očekáváme, že cena plynu bude až pětkrát vyšší proti letošnímu roku. Již teď víme, že nejpozději začátkem příštího roku budeme muset zvýšit kompletně veškeré ceny, ať už za pronájem plaveckých drah nebo vstupné – i přestože jsme už letos zdražili.“

Podobně popisuje stav také Tomáš Procházka z plaveckého bazénu v pražském Radotíně: „Situace je napjatá a my zatím neznáme nové ceny energií. Zatím jsme rozhodnuti, že do konce ledna, tedy prvního pololetí ve škole, chceme udržet stávající ceny vstupného a od února eventuálně ceny upravit.“ Vodu však v Radotíně ochladí maximálně o jeden stupeň.

Ceny vstupného se v Praze v krytých bazénech nyní pohybují mezi 80 až 140 korunami pro dospělého za hodinu. Denní pobyt na venkovních koupalištích se pak pohybuje mezi 180 a 240 korunami.