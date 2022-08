„Chudý jako student“ se vrací. Koleje a priváty podraží o tisíce korun

I České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) zdraží oproti loňsku bydlení na svých osmi kolejích, a to v průměru asi o 15 procent. Univerzita Karlova (UK) ke zvýšení cen kolejného přistoupila už letos v červnu, a to v průměru o devět procent.

„Pokud bychom se rozhodli promítnout takto razantní nárůst cen energií v plné výši do konečné ceny kolejného, bylo by to pro spoustu studentů skutečně likvidační,“ uvedl Sajbot. I to bylo podle jeho slov důvodem, proč se vedení Masarykovy univerzity rozhodlo, že velkou část navýšených nákladů za energie bude hradit i nadále z vlastních rezerv. „Už teď víme, že nás to bude stát minimálně 60 milionů korun ročně,“ dodal.