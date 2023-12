Z výplaty vidí jen pár tisíc. Žena popisuje agenturní zaměstnávání

„Dali mi papír, podepsala jsem, řekli mi, že mzda bude 120 korun na hodinu, a to je vše,“ říká s tím, že vlastně vůbec nerozuměla, co podepisuje, protože dokument byl v češtině.

Když namítala, že nerozumí, tak jí bylo doporučeno, aby si to dala do překladače. Když si chtěla smlouvu nechat, odpovědí měla být otázka, co by s ní chtěla dělat.