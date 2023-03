Za covidu zavedli hlídky, teď má s ochranou vzácných konikleců pomoci chodník

„Původní mi oznámili, že už nemůžou, a nové jsem zatím nesehnal,“ přiznává Vilém Jurek z občanského sdružení Rezekvítek, který se o rezervaci na Kamenném vrchu stará 14 let.

Jurek spoléhá i na dobrovolníky-laiky, kteří ve volných chvílích do rezervace chodí a z vlastní iniciativy koniklece chrání.

Na místě zůstala po pandemii také páska. Ačkoli ji někteří návštěvníci strhávají, organizace Rezekvítek ji hodlá nejméně ještě letos ponechat. „Mnoho lidí si právě díky pásce uvědomí, že by za ni neměli lézt, a drží se cest,“ popisuje Jurek. Dodává, že když ji použili poprvé, ozývali se jim laici i odborníci, podle kterých neměla páska v chráněné oblasti co dělat.

Kvete brzy na jaře od půlky března do května předtím, než stihne vyrůst tráva a vyšší byliny. Jelikož je velmi hořký, zvířata se mu vyhýbají, a koniklec tak může zakvést a vysemenit se. Po vypadání semen většina nadzemní části umírá a zatáhne se do podzemních hlíz.

Návštěvníci vybočují z cest nejen kvůli neukázněnosti. Pěšiny jsou po zimě a deštích často rozbahněné, a návštěvníci si tak raději vyšlapávají nové. „Během 10 let se cesta rozšířila téměř o dva metry,“ říká Jurek a ukazuje, kam nyní sahá.

Koniklece tak přicházejí o životní prostor. „Pokud by se s tím něco neudělalo, ta cestička by byla rok od roku širší,“ potvrzuje ředitelka kanceláře Rezekvítku Tereza Žižková.

Jurek projekt předloni přihlásil do městské soutěže, ve které Brňané vybírají projekty do participačního rozpočtu města. V soutěži hlasovalo přes 17 tisíc Brňanů, více než 3000 z nich právě pro jeho projekt.

Stavbaři nesmí během prací zasáhnout do trávníčku, práce se musejí dělat ručně. Kvůli šířce cest ale můžou přiříznout keře na druhé straně.

Během pandemie koronaviru se do rezervace nahrnuly davy lidí a přibylo neopatrných návštěvníků, kteří chodili mimo pěšiny. „Vzali rezervaci útokem,“ vzpomíná Jurek, že takový zájem nepamatuje.

Problémem není jen v tom, že návštěvníci chodí tam, kam by neměli. Někteří neodolají pokušení a do vzácných rostlin si lehají, třeba jen kvůli pěkné fotce.

Loni si dokonce dvě dívky na louce rozložily deku a udělaly si piknik. „Objevil se případ, kdy si modelka lehla do trávy a fotograf ji obcházel s rozprašovačem, aby měli co nejkrásnější snímky.“

Rezervace má kolem 15 hektarů, více než polovina z toho je step. Bez pravidelné údržby by území podobná stepím v Česku zanikla a s nimi i četné množství konikleců. Organizace tak musí pravidelně kácet stromy a sekat trávu. „Kvůli suchům z posledních let jsme pak museli skácet další stromy, které by mohly spadnout na návštěvníky,“ vysvětluje Jurek.