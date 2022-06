V pasti. Po zálohách jim o tisíce vyletěla i splátka hypotéky

Analytik Novák doporučuje nově fixovat na tříleté období. Radek Hábl naopak doporučuje fixovat na co nejkratší období. „Záleží, jak se k tomu postaví banky, které roční fixace většinou znevýhodňují. Apeloval bych na banky, aby byly vstřícnější. Není možné, aby si lidé fixovali šestiprocentní sazbu na pět let, to je zruinuje,“ uvádí zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení.

„Každodenní cesty autem do práce jsou už pro nás tabu,“ zmiňuje Simona, která pracuje ve zdravotnictví a dodává, že se děsí nástupu nejmladšího dítěte v září do školy – bude to znamenat další výdaje.

Radek Hábl vypichuje i to, že je důležité si vytvářet finanční rezervu. A to právě i kvůli takovýmto situacím náhlého skokového zdražování nákladů, které mohou trvat například rok. „Je to apel do budoucna na lidi, aby si tvořili rezervy a měli pokryto šest měsíců až rok. Takové situace se mohou stávat, není to jenom o zranění a podobně. Pak je člověk náchylný k tomu spadnout do exekuce a do předlužení,“ říká Radek Hábl.