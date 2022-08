Že jsem to nezvládla? Za vším si stojím, řekla žena, která křičela na Babiše

„Přišli jsme Andreji Babišovi ukázat, že Kopřivnice není jeho město, že mu to tady nepatří. A tak jsem si říkala: ‚Tak mu to běž říct.‘ Tak jsem tam šla a někomu možná připadá, že jsem to nezvládla, ale já jsem mu řekla, že je estébák, lhář a zloděj a za tím vším si stojím a řekla jsem to tak, jak jsem to v tu chvíli nejlépe zvládla,“ řekla ve videu, které KDU-ČSL k incidentu natočila.