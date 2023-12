Žebříčky nejhorších obcí jsou zavádějící, poškozují obyvatele, říká geograf

„O kvalitě života to nevypovídá vůbec nic. Vypovídá to o pořadí měst podle sledovaných ukazatelů. Naformuloval bych dvacet jiných ukazatelů, podle kterých by to pořadí bylo jiné. To je první kritická poznámka,“ říká pro Seznam Zprávy sociální geograf Radim Perlín z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.