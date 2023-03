Zemanův muž nastupuje do ČNB

Po několika měsících spekulací se potvrdilo, že jeden ze Zemanových mužů nastupuje do České národní banky (ČNB).

Vladimír Kruliš, bývalý šéf hradního protokolu prezidenta Miloše Zemana, nastoupí do ČNB 3. dubna a podle ředitelky odboru komunikace ČNB Petry Krmelové bude zodpovídat především za koordinaci akcí a činností protokolárního charakteru.

Podle původních dohadů měl Kruliš vést přímo kancelář ČNB, což by mimo jiné znamenalo, že by se účastnil jednání bankovní rady a měl by přímý přístup ke guvernérovi Aleši Michlovi a také k řadě neveřejných dat.