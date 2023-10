Ženy pořád znevýhodňujeme. Změna musí přijít shora, říká expertka na práci

Češi tráví v práci výrazně víc času, než lidé na západ od nás. V porovnání s Nizozemím to dělá až devět hodin týdně. Čím to je?

Situace se skutečně významně mění. Právě automobilky se posouvají dál na východ, protože Česko pro ně už není tak zajímavým trhem. Platy zde narostly, už nejsme levná pracovní síla, a jako montovna tak nejsme výhodní. Naše struktura trhu práce se také pozvolna mění. Dnes je kladen velký důraz na tvořivý lidský potenciál, podporovaný investicemi do vzdělání, do moderních technologií a podobně. Krok za krokem se tak tuzemsko skutečně vymaňuje z pozice montovny, a naopak dorůstá v menšího technologického giganta.

To, že se dívkám i chlapcům od dětství stále skrytě naznačuje, kam patří a kam nepatří, je obrovský problém. Velmi vítám, že jsou v poslední době častěji vidět úspěšné ženy na vysokých pozicích a i v typicky mužských oborech, současně také stále častěji potkáváme muže na rodičovské dovolené. To je pro změnu klíčové.

Dívky jsou dodnes často (ale už ne vždy) vychovávány v tom, že jejich hlavní a nejdůležitější rolí, jejich životní náplní a smyslem je, aby se staraly o děti, rodinu, manžela a potažmo o domácnost. Tím pádem není jasný důvod, proč by měla žena za péči dostávat peníze, respektive proč by péče měla mít ekonomickou hodnotu.

S předsudky, které si ženy v dětství a dospívání často zvnitřňují, poté souvisí i to, že mají tendenci říkat si o nižší odměny za svou práci. To bohužel platí i u studentek naší fakulty. Nedávno jsme vyhodnocovali odpovědi studentů a studentek, kteří si měli říct o plat u hypotetické pracovní pozice. Studentky si průměrně řekly o téměř 7000 korun nižší plat než jejich spolužáci.

Jsem optimistka. Věřím, že jsme na dobré cestě a postupně se gender pay gap, tedy platové rozdíly mezi muži a ženami, snižuje. Mám za to, že původ obou těchto situací – že jako společnost stále za stejnou práci odměňujeme více muže a současně ženy tlačíme do toho, aby nepoměrně víc svého času trávily neplacenou prací – není na pracovišti, ale v rodinách. A to je problém.

V průběhu života se ale jejich ochota obětovat neplaceným činnostem čas a energii a připravenost pracovat za nižší mzdu může obrátit proti nim, např. ženy v domácnosti se po rozvodu s mužem živitelem mohou ocitnout na hranici chudoby, podobně jako seniorky, které např. strávily 12 produktivních let doma s dětmi, jsou v důchodu častěji ohroženy chudobou než muži, kteří mají stejný počet dětí. To už je ale pozdě.

Mladí lidé si dnes vybírají. Hledají práci, která má smysl, kde mohou růst. To je velký rozdíl ve srovnání s předchozími generacemi. Mají to aktuálně o něco snazší i vzhledem k prakticky nulové nezaměstnanosti. Když odejdou z práce, rychle a snadno si najdou jinou. Jsou ale ohrožení globalizací. Dnešní mladí nesoupeří na trhu jen se svými spolužáky, ale s vrstevníky po celém světě, kteří jsou často svolní ke kompromisům, pokud jde o nároky na volný čas.

Myslím, že je hodně důležité nezapomínat na to, že my ve střední a západní Evropě žijeme ve srovnání s velkou částí světa v ekonomickém a sociálním blahobytu, s důrazem na lidskoprávní a ekologická témata. Velká část světa kolem nás však nemá stejné priority (ať jde o rovnoprávnost, lidská práva, nebo ekologii) jako my. A to bude pro nejmladší generaci obrovská výzva. Ale to by bylo na další povídání.