Zima, jako byla ta letos, je problém do budoucna, říkají odborníci

„To, co aktuálně zbylo v horských oblastech, je zhruba sedmina až desetina množství vody ve sněhu, které by tam mělo podle průměrných čísel ještě být,“ odpověděl Bercha na otázku, kolik sněhu po zimě zbylo.

V nízko a středně vysoko položených oblastech je chudá zima podle Berchy už de facto pravidlem. „Troufnu si říct, že je to trend. Za posledních 20 let jsme měli sněhově bohatou zimu 2004–2005, 2005–2006 a 2018–2019, ale to byly výjimky. Jinak mimo hory a výše položené oblasti už prostě převažují chudší zimy,“ řekl meteorolog a dodal, že to představuje i problém do budoucna.