Zmocněnkyně se sejde s policejním prezidentem kvůli výroku o znásilnění

O schůzku měl požádat sám policejní ředitel. Seznam Zprávám to potvrdila zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

„Sám stál o to, abychom se ve velmi brzké době potkali a domluvili se na konkrétní spolupráci v oblasti vzdělávání policie. Moc si toho vážím,“ řekla vládní zmocněnkyně. Děje se tak v reakci na medializovaný výrok, za který se už policejní prezident Martin Vondrášek omluvil.

Podle vládní zmocněnkyně by schůzka mohla otevřít prostor pro prohloubení a zintenzivnění vzdělávání policie v této problematice.

„Celou dobu, co se tady bavíme, tak přemýšlím, jestli to mám říci, nebo nemám. Asi mám. A doufám, že to nebude vytažené z kontextu. Velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené, velmi často,“ uvedl doslova začátkem srpna Martin Vondrášek v pořadu.