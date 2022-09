Životní minimum a přídavky by se mohly od ledna navýšit

„Máme zprávu, že vládní koalice o navýšení životního minima a přídavku na děti uvažuje. Bylo by to od ledna,“ řekla náměstkyně ministerstva práce pro sociální dávky Iva Merhautová (KDU-ČSL). Podle jejích informací dohoda na případném navýšení v koalici je.

Navýšit přídavek na dítě doporučují experti na sociální problematiku i NERV. Podle nich dávka dobře cílí na domácnosti s nižším příjmem. NERV navrhuje zvednout částky přinejmenším o 30 procent. Základní přídavek by tak činil 820, 1000 a 1150 korun. Pro domácnosti s pracujícími by měla být částka dál vyšší. Pokud by se dávka upravila výrazněji, mohla by se část převádět třeba rovnou do úhrady školních výletů a podobných akcí. NERV radí také zvýšit životní minimum.