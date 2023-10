„Zoufalé, nevíme, na koho se obracet.“ V Izraeli žádají o pomoc další Češi

„Žiju tady, ale chci s dětmi odletět do pátku. Bojím se, že se to tu vyhrotí a pak už se nedostaneme ani na letiště,“ popisuje pro Seznam Zprávy Petra Cabáková. „Dnes jsem se konečně dovolala na ambasádu, na jejich nouzový kontakt. Zatím nic nevědí, jestli bude let, nebo nebude. Jen mi řekli, ať se zaregistruju přes systém DROZD. Ne na let, ale jen do toho systému.“