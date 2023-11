Česká raketa slaví hattrick. Nejlepšímu z obchodníků dala milion dolarů

„Jsem vděčný za to, co máme teď. Doba je úplně jiná, než když jsme začínali. Toto odvětví jsme vytvořili, dříve na světě nic podobného nebylo a dnes máme stovky konkurentů po celém světě, kteří víceméně FTMO kopírují,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Otakar Šuffner.

To je těžká otázka. Určitě potřebujete mít pro trading vlohy, ale je to hodně také o vytrvalosti a disciplíně. Jsou to v podstatě vlastnosti, které potřebujete mít pro jakýkoliv vrcholový sport. V tradingu to pak platí dvojnásob, potřebujete také logické myšlení a musíte být disciplinovaní v risk managementu. Toto jsou věci, které se naučit dají, ale musíte mít i vlohy, aby vás trading jako takový vůbec očaroval a chtěli jste ho dělat.