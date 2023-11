Firmy, které rostou o desítky tisíc procent. Kdo bude česká raketa 2023

Celá řada českých firem se v minulosti dokázala významným způsobem zapsat do historie mezinárodní technologické a byznysové scény. Prusa Research, DoDo, Kiwi.com, Driveto, Livesport či FTMO od počátku své existence rostly řádově rychleji než ostatní firmy.

Společné mají i to, že je raketový růst vynesl až na vrchol žebříčku Technology Fast 50 . Už 25 let vyhlašuje poradenská společnost Deloitte nejrychleji rostoucí technologické společnosti regionu střední a východní Evropy.

Českým firmám se v tomto srovnání tradičně daří. „Technologický sektor roste v české ekonomice velmi zajímavým tempem. Když se podíváme na výsledky letošního programu, vidíme, že jsou české firmy zase extrémně úspěšné. Do programu se jich přihlásilo 123 a průměrně všechny rostly za poslední čtyři roky tempem přibližně 1600 procent,“ říká Kateřina Novotná, partnerka Deloitte, která má v programu Fast 50 tuzemské firmy na starost.

„Ještě markantnější je to v samotné padesátce těch nejrychleji rostoucích. Mohu prozradit, že letos je v ní stejný počet českých firem jako těch polských,“ prozradila v předvečer vyhlášení nových výsledků žebříčku Kateřina Novotná. Je dobře, že Deloitte kromě mezinárodního žebříčku už tři roky sestavuje i ryze českou Technology Fast 50 .

Hlavním kritériem pro úspěch společností v žebříčku Technology Fast 50 je růst tržeb. Oceňováno je tedy to, jak produkty nebo služby dané firmy hodnotí sami zákazníci.

„Právě jednoduchost a objektivitu tohoto kritéria účastníci soutěže dlouhodobě oceňují,“ říká partner ve společnosti Deloitte Česká republika Jiří Sauer. Podmínkami nominace do hlavního žebříčku jsou čtyřletá existence firmy, provozní výnosy nejméně 50 000 eur v posledních třech letech a v běžném roce nejméně 100 000 eur.

Nabídl i zajímavý postřeh. To, co může být pro české, ale stejně tak i slovenské startupy zdánlivá nevýhoda, totiž fakt, že na rozdíl od startupů z vyspělých nebo prostě velkých zemí musí automaticky počítat s tím, že se neuživí jen z domácího trhu, se v nejistých dobách ukazuje jako velké plus. „Startupy z malých zemí jsou zvyklé, že od počátku musí cílit na globální trhy, a tím pádem diverzifikují riziko různých ekonomických či geopolitických jevů.“