„Je potřeba změnit úplně všechno.“ Experti radí, jak nebýt „skanzen Česko“

„I to je důvod, proč zahraniční developeři z Prahy odcházejí,“ připomněl Palička. A je to škoda. Praha se tím mnohdy připravuje o hodnotné architektonické návrhy zahraničních expertů. Architektonické soutěže otevřené světovým architektům jsou podle šéfa realitní divize Penty nejlepším způsobem, jak pro metropoli získat ty opravdu nejkvalitnější architektonické návrhy nezatížené místními specifiky a někdy až příliš konvenčním myšlením lokálních architektů. Na architektonickém návrhu Masaryčky se podílela celosvětově uznávaná Zaha Hadid.

„Někdy bych byl raději právníkem nebo lobbistou,“ říká s notnou dávkou nadsázky Jakub Cigler. Tím, co nejen podle něj významně brzdí novou výstavbu, jsou zastaralé právní normy. „Je potřeba změnit úplně všechno od požárních směrnic až po hygienické normy. To, s čím se denně potýkáme, jsou nařízení vzniklá v 60. letech minulého století, dnešku absolutně neodpovídají.“

„Obce by ale mohly být motivovány zejména daňovými benefity, které jim ve výsledku do rozpočtu přinesou i finance. Tak to funguje v zahraničí,“ podotkl Boháč. I to je do budoucna nutné legislativně lépe ošetřit.