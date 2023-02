České automobilky: Plán EK na snížení emisí nákladních aut je nerealistický

Sdružení automobilového průmyslu v dnešní tiskové zprávě uvedlo, že plány Evropské komise na snížení emisí oxidu uhličitého jsou až příliš ambiciózní. Za nerealistické označilo nejen záměr snížit emise u nově vyráběných těžkých nákladních aut do roku 2040 o 90 procent, ale i požadavek na produkci pouze bezemisních městských autobusů v roce 2030 nebo snížení emisí do tohoto roku o 45 procent.

Výrobci proto apelují na českou vládu, aby se zasadila o úpravu návrhu. Navrhují stanovit požadavek na snížení emisí oxidu uhličitého pro těžké vozy do roku 2035 o 40 procent proti roku 2019 a do roku 2040 o 50 procent. Dále chtějí odstranit předčasný zákaz spalovacích motorů pro kategorii městských autobusů a posunout jej nejméně do roku 2035. Návrh by se také neměl vztahovat na zvláštní vozidla, tedy například hasičů nebo vojáků. Zároveň by jej chtěli doplnit o mechanismus, který by v duchu technologické neutrality zohlednil potenciál využití obnovitelných / CO2 neutrálních paliv.