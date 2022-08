Jedna kostka lega za dvě koruny. Investor popsal byznys kolem známé hry

„Vnitřek je proto stavěn z kostek, které pro sběratele nemají takovou cenu. Fialová barva a podobně. Zaniknou tím, jak se to obalí,“ vysvětluje Michal Šnobr s tím, že on sám dnes už čas stavět bohužel nemá.

Vezmeme vás do vinařství, do oblak, do lokomotivy nebo třeba do zoologické zahrady.

Lego miloval od dětství. Postupem času se ale jeho vášeň proměnila v byznys. „Začalo to, když jsem začal podnikat v cestovním ruchu. Jedna z věcí, kterou jsme na Lipně začali dělat, byly animace lega pro děti. Byla to věc, která mě i moje děti hodně bavila a zajímala,“ vzpomíná na úplné začátky Šnobr s tím, že když viděl, jak oblíbenost těchto animací roste, napadlo ho udělat první výstavu.

„Není to ale nic, na co by se mohl člověk dlouhodobě spolehnout. Je to jako s akciemi. Když chcete vydělávat dlouhodobě, musíte mít široké portfolio a z čeho brát. Když zainvestujete do jedné akcie, tak buď máte štěstí, že jste si vybrala tu správnou, nebo také ne. A stejné je to v legu,“ dodává.