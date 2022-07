Letěli jsme s mistrem světa v akrobacii. Známého podnikatele ukážeme jinak

Ve výšce 1200 metrů se s naším kluzákem odpoutáváme od tažného lana motorového letadla. Po chvilce letu začne pohled na modrou oblohu střídat zelená, následuje výkrut, souvrat, přemet i takzvaný humpty bumb. Přichází kladné i záporné přetížení, jsem přišroubovaná k sedačce i vděčná za bezpečnostní pásy. Při zrychlení mám pocit, že nesedím v kluzáku, ale minimálně ve stíhačce. Tohle je letecká akrobacie a za kniplem kluzáku MDM 1 Fox sedí bývalý český reprezentant v letecké akrobacii, mistr republiky i světa. A také známý podnikatel Jan Rozlivka.

Předávání zkušeností dál

„Letecká akrobacie je královna leteckých sportů. Je to krásný pohyb v třírozměrném prostoru a je to to nejvíc, co s érem můžete udělat,“ vysvětluje, když se spolu procházíme po letišti ve Starém Městě u Moravské Třebové.

Právě tady od roku 2002 - kdy se dostal do reprezentace - trénuje, právě tady má dnes opravnu leteckých motorů a právě tady teď učí nejmladší generaci létat.

„Předávat dál zkušenosti, nebo to, co člověk za ten letecký život nabere, mě hodně baví,“ říká s tím, že je moc rád, že se podařilo domluvit základní výcvik pro třicítku studentů místního leteckého lycea a gymnázia v Moravské Třebové. Ti jsou přítomní i u našeho natáčení a potvrzují, že výuka létání s Janem Rozlivkou baví i je. Jako učitele ho shodně hodnotí slovem „úžasný“.

Medaile a tituly

Sám Jan Rozlivka měl k létání blízko už od dětství, u letiště totiž vyrůstal. „Chodil jsem do aeroklubu, pak dělal instruktora v letecké škole a přitom pracoval,“ popisuje začátky.

„Prací při létání“ myslí založení firmy Mailstep. Ta před třiceti lety začala fungovat jako servis pro vydavatelské domy a jejich tituly - vytisknout, zabalit, rozeslat. Postupně se přidala i další činnost a z malé garážové firmy vyrostla silná společnost.

Byznys jinak Letní seriál Seznam Zpráv, ve kterém vám známé podnikatele a manažery představíme jinak, než jak je znáte z našich stránek. Vezmeme vás do vinařství, do oblak, do lokomotivy nebo třeba do zoologické zahrady. Každý týden na SZ Byznys.

„Létání a práce se vzájemně nevylučují. Pravdou ale je, že v devadesátých letech jsem létání hodně zanedbával a víc jsem začal létat až na přelomu roku 2000, kdy se mi uvolnily ruce a já začal opět víc trénovat,“ dodává Jan Rozlivka. V té době se také dostal do reprezentace a okamžitě přišly první úspěchy. První bronzová medaile na mistrovství republiky a jen o dva roky později už i nejcennější kov z českého mistrovství. Následovaly evropské a světové šampionáty korunované v roce 2013 a 2014 titulem mistra světa.

Vstávat i usínat s tím, že budete nejlepší

„Když se rozhodnete, že chcete být mistrem světa, musíte tomu přizpůsobit své myšlenky. Každé ráno musíte vstávat a každý večer usínat s tím, že chcete létat a chcete být nejlepší. Tím nastavujete i sebe a svoji mysl. Ne nadarmo mají vrcholoví sportovci svého psychologa,“ říká.

V době, kdy vybojoval titul mistra světa, už ale Mailstep nevlastnil. O rok dříve totiž přišla lukrativní nabídka silných zahraničních investorů a Jan Rozlivka společnost prodal. Když ale Mailstep pod novými majiteli začal stagnovat, odkoupil ji zpět. A od roku 2015, kdy se stal opět majitelem firmy, už společnost nikdy nebyla v červených číslech.

Nový scénář, který je ale zažitý

Jak sám říká, svět byznysu a létání vždy odlišoval. Akrobacie ho ale vybavila neuvěřitelnou představivostí.

„Když něco zažijete, podruhé už víte, co vás čeká. Když se v akrobacii na závodech létají tajné sestavy, letíte sportovní komisí a jury sestavený program, který nelze dopředu trénovat. Jako akrobati si tedy neustále ‚trénujeme na sucho‘ a představujeme si, co bude a kde by mohla mít předložená sestava svá úskalí. Vypadáme u toho jako blázni,“ popisuje, zatímco zvedá ruce a předvádí, jak se připravit na loop a „postavení vertikály“.

„Vy si vlastně vsugerováváte pocity, které u toho budete mít, i to, jak budete bojovat s přetížením, které je u motorové akrobacie i 9–10 G. Jste na to připraveni, a když pak letíte, máte pocit, že jste to už jednou zažili, i když to letíte poprvé,“ dodává.

Jednotlivé možné eventuality a scénáře, které mohou nastat, si v hlavě přehraje i před složitějším byznysovým jednáním.