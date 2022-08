Mrzl na pólu, vypadl z raftu v Africe… Miliardářův recept proti vyhoření

Prošel Himaláje, vyrazil na severní pól, absolvoval Ralley Dakar a v Africe sjel Bílý Nil. S námi se však sešel u Vltavy – na Slovanském ostrově v půjčovně lodiček. A na pramici, při veslování Prahou, jsme si povídali o adrenalinu a dobrodružných cestách.

„Na lodičkách na Vltavě jsem nebyl asi pět let. Je pravda, že v rámci svých cest jezdím obvykle divočejší vodu,“ říká k místu našeho setkání Dušan Kunovský. I přes výčet jeho zážitků nejde o profesionálního cestovatele, ale šéfa Central Group, největšího rezidenčního developera v zemi.

Obří společnost, která ho vystřelila mezi nejbohatší Čechy, Dušan Kunovský vybudoval téměř před třiceti lety – z malé firmičky, obchodníka s pozemky. Zatímco dříve v práci trávil celé dny i noci, dnes dělí svůj čas rovným dílem právě mezi práci a své milované cestování.

Životní styl, recept na stres

„Cestování je pro mě životní styl. Pomáhá mi i zvládat stres v práci. To, co dělám, dělám od roku 1994, tedy skoro třicet let. A aby mě to úplně nesemlelo, nastavil jsem si to tak, že půlroku trávím intenzivně v práci a půlroku jsem na cestách,“ vypráví Dušan Kunovský, zatímco si z naší pramice prohlížíme Pražský hrad.

„Když jsem na cestách, tak se do práce těším. Napadají mě nové vize, nové myšlenky a věci, které bych rád uvedl do života. Z práce se zase těším na cesty. To je možná ten náboj, díky kterému to může tak dlouho fungovat. Jinak by to už po těch třiceti letech hrozilo vyhořením,“ dodává Kunovský.

A „nábojů“ nasbíral opravdu dost – jednou z těch divočejších řek, které sjel na raftu, byla Zambezi od Viktoriiných vodopádů. „Je to fajn, ale je pravda, že když se potřetí „uděláte“ v pětkovém bubnu, není to nic příjemného . Dá se tam utopit,“ dodává Kunovský.

Vodáckou hantýrkou tak popisuje svůj zážitek, kdy se na divoké řece raft převrátil a jemu se podařilo dostat do bezpečí až zhruba po třech stech metrech, kdy ho strhával proud.

„Ze všech zážitků je pro mě ale jednoznačně nejsilnější pobyt na horách. Nepál, Bhútán, Tibet. To člověka neuvěřitelně zklidní,“ vypráví Kunovský. Do Himalájí dříve mířil každý rok. Teď má však malou dceru a jak říká, na chvíli zabrzdil.

Život se skládá ze silných zážitků

Před čtrnácti lety s kolegy z práce absolvoval také expedici na severní pól. Byl to jeho dětský sen. „Život se skládá ze silných zážitků a ty v ten moment nemusí být nutně příjemné. Je to pravda. Severní pól je jeden z mých nejsilnějších zážitků v životě, ale… zima tam opravdu byla. Člověk trošku omrznul, bolelo to a cítil jsem každou minutu,“ popisuje.

Tříčlenná výprava Central Group vyrazila na 130kilometrovou expedici spolu se psím spřežením z ruské polární základny Barneo. „Šli jsme to asi deset dní. A já už jsem se nemohl dočkat, až tam budeme,“ dodává Kunovský. „Jde se v polárním dnu, takže je celou dobu půlnoční slunce. Člověk ale opravdu vymrzne. Nejhorší je to, když se zpotíte, vaříte si čaj a udělá se pára - vše se hned promění na led. Spacák máte plný ledu, čepici, bundu. Každý den bolel víc a víc,“ říká o pobytu v -40 stupních Celsia.

Zrádná duna a konec

Toho, že by během svých cest „chyběl“ kolegům ve firmě, se nebojí. „Firma má svůj tým managementu, a v podstatě je na mě nezávislá. Já velice rád řeším obchodní koncepci, strategii rozvoje, ale pro každodenní provoz nejsem potřeba,“ dodává.