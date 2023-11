Koi kapr v nesnázích. Čína zakázala dovoz ryby kvůli radioaktivní vodě

Ryby, kterým se v Evropě říká koi, Japonci nazývají nišikigoi, což v překladu doslova znamená brokátový kapr. Druh, který speciálně šlechtí z původní divoké odrůdy, míří potom obvykle do zahradních jezírek a bazénků a jeho popularita v zahraničí pořád roste. Výše uvedený vývoz je dvojnásobkem toho, co bylo před deseti lety.

Čína už v létě zakázala dovážet všechny mořské plody z Japonska kvůli vypouštění odpadní vody z havarované Fukušimy do oceánu. To, co jaderná elektrárna od 24. srpna vypouští, je podle čínských úřadů „nukleárně kontaminované“.