Marlenka koupila historický skvost. Bude tu péct dorty

Historie bývalé textilní továrny rodiny Lembergerů se píše od roku 1893. Budova, která sloužila jako tkalcovna, už od samého počátku působila opravdu reprezentativně – dvě patra, mansardová střecha obrácená průčelím do hlavní ulice a architektura připomínající panské sídlo. Fasádu člení římsy, pilastry a složité okenní špalety – vše z režného zdiva ve dvojím barevném provedení. Během války tovární komplex přešel coby židovský majetek pod německou správu, po válce pak byl začleněn do národního podniku Slezan. Po jeho krachu už mnoho let chátrá.