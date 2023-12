Češi kovající nože z damašku museli přiostřit. Zdražily energie i kov

Jedni z mála v Česku, kdo damaškové nože vyrábí, jsou i bratři kováři Hanuljakové, kteří se do řemesla pustili teprve na začátku roku 2020. To ještě nemohli vědět, jak náročné období si vybrali. Brzy se museli potýkat s covidem, po kterém přišla ruská invaze na Ukrajinu.

„Na nás to má asi největší vliv. Zvedly se nám náklady na provoz dílny. Výrazně. Tak o jednu třetinu. Všechny ty věci, které používáme, vznikají v energeticky náročných provozech,“ říká v úvodní videoreportáži tohoto článku jeden z bratrů, Kamil Hanuljak. A dodává, že vyšší ceny jsou obzvlášť znát na propanu, který se používá ve výhních.

První rok, kdy naplno v dílně mohl kovat pouze jeden z bratrů, vyrobil podnik Hanuljak Knives okolo 100 nožů, přičemž dvě třetiny z toho byly z damašku. Druhý, kdy se v červnu stěhovali do nové dílny v pražském Hloubětíně, už pracovali oba a vznikly dvě stovky čepelí. Z toho 80 procent damaškových. Do roku 2023 chtěli i přes covid ještě přidat a zvýšit výrobu na 30 až 40 nožů měsíčně, což se jim i navzdory příchodu války na Ukrajině a energetické krizi podařilo splnit a zatím i udržet.

Kvůli růstu nákladů ale bratři museli změnit nabídku. Ještě předloni nabízeli pět typů damaškových nožů v cenové relaci od 3800 do 6900 korun. Ty ale vyrábět přestali a zaměřili se na čtyři čepele s cenami od 9000 do 11 700 korun, které sice jsou dražší, ale také kvalitnější.

„Tam není možné ušetřit v podstatě vůbec na ničem, protože technologický proces se nijak nezkrátí ani se nedá nijak optimalizovat. My jsme ten letošní rok využili pro to, že jsme si řekli, že předěláme naši sadu produktů,“ dodává Kamil Hanuljak.

„Jiný je hlavně design. A použili jsme trochu jiné materiály. Měli jsme spoustu času na to, si vyzkoušet, co nám bude sedět nejvíc. Trochu si s tím pohrát,“ doplňuje v úvodním videu tohoto článku Michal Hanuljak, druhý z bratrů.

Základ uhlíkového damašku od Hanuljak Knives tvoří paket neboli blok kovu složený z 15 vrstev, které dál překládají, lisují, kovají buchary, kladivy a kalí do 90 vrstev. Ty se pak opracují a brousí na 74 vrstev. U spojování plátů se přitom teplota kovu šplhá až na 1300 stupňů, postupně se ale snižuje tak, aby výrobek nepřišel o své přednosti. „Je k tomu prostě zapotřebí čas. A to člověk prostě nijak neobejde,“ dodává ve videu Kamil Hanuljak.

Okolo třetiny svých damaškových nožů posílá Hanuljak Knives do zahraničí. Hlavně profesionálním kuchařům do Německa a Rakouska, ale v nabídce je má třeba i e-shop Eating Tools v New Yorku. Jak však bratři sami říkají, tak nejlépe jim skrz zájem lidí funguje český trh.