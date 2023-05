Advokáti ze stejné adresy zastupují Malinu i její nespokojené klienty

V insolvenci Energetického Holdingu Malina budou vzhledem k velkému množství klientů hrát klíčovou roli advokáti, kteří je budou zastupovat. Proto by věřitelé Maliny měli dbát na pečlivý výběr svých právníků.

Důležitou úlohu budou mít advokáti už od samého počátku. Zákazníci s nedodanou fotovoltaikou či tepelným čerpadlem by s nimi měli konzultovat své pohledávky, aby měli jistotu, že je podávají správně.

„Mým cílem je zajistit, aby moji klienti dostali maximální možný výtěžek. To je cílem advokátů, které Energetický Holding Malina zveřejnil na svých stránkách. Ten seznam se bude určitě rozšiřovat, jak budou advokáti s právními zástupci Energetického Holdingu Malina komunikovat,“ popisuje Horová.

Holding Malina na zaslané otázky do vydání článku nereagoval, výběr advokátních kanceláří vysvětluje firma na webu právě tím, že již část jejích klientů zastupují. „Tyto advokátní kanceláře / advokáti poskytují poradenství v oblasti insolvenčního práva, avizují kapacity, a to jak časové, tak odborné k administraci přihlášky do insolvenčního řízení,“ píše Malina.