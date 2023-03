Advokáti ze stejné adresy zastupují v investiční kauze dlužníka i věřitele

Zhruba pěti tisícům věřitelů zkrachovalé investiční firmy WCA International běží do 27. dubna dvouměsíční lhůta, po kterou můžou přihlašovat své pohledávky. Spolu s tím vrcholí snaha advokátních kanceláří zformovat co nejsilnější věřitelské skupiny. Tím získají vliv na průběh insolvenčního řízení.

„Právní povaha vztahu advokátní kanceláře a spolupracujícího advokáta je dána zákonem o advokacii. V podstatě to znamená, že spolupracující advokát vede svou samostatnou agendu, kterou realizuje nezávisle na advokátní kanceláři, a vedle toho má jinou agendu, kde dostává úkoly od advokátní kanceláře, na kterých pracuje ‚jménem kanceláře‘,“ reagoval šéf kanceláře Radim Kubica.

Kancelář Kubica Partners je aktivní rovněž v kauze investiční firmy Growing Way. S případem WCA má Growing Way společných nejen několik tisíc poškozených investorů a zájem Národní centrály proti organizovanému zločinu, ale též historické propojení zakladatelů obou firem. Zakladatel Growing Way Ondřej Janata totiž začínal ve WCA založeném podnikatelem Matoušem Polákem.