Modrava utopila peníze z daní miliardáře Bakaly v rizikové investici

Podle aktuálních údajů svěřilo WCA peníze za účelem zhodnocení kolem 5000 lidí. V součtu to představuje zhruba dvě miliardy korun. Firma založená mladým podnikatelem Matoušem Polákem z Frýdku-Místku slibovala vysoké zhodnocení na základě rizikových investic například do měnových párů, kryptoměn nebo startupů. Kauzou se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Není to poprvé, co Modrava podnikla takto riskantní investici. Již v roce 2013 obec investovala do německých fondů Shedlin zhruba 80 milionů korun. Správcovská firma těchto fondů ale před osmi lety zkrachovala a část peněz dokonce zmizela. Modrava pak obtížně bojovala o to, aby alespoň něco ze svých peněz dostala zpět.