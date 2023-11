Hypotéky stojí na bodě mrazu. Trhu by pomohl vánoční zázrak

Například měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,01 procenta by zlevnila o 68 korun na 22 582 korun.

Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na tři roky, a to v průměru o 0,13procentního bodu. Úrokové sazby hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti klesly na 5,91 procenta a u hypoték pro mladé do 36 let na 6,26 procenta.