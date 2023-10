Češi si zvykají na drahé hypotéky. Bydlení kvůli tomu může opět zdražit

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,05 procenta klesla o 120 korun na 22 650 korun. Za posledních pět měsíců konstantního poklesu sazeb se měsíční splátka hypotéky snížila o téměř 600 korun. Ve srovnání s rokem 2021 jde však stále o několikatisícový nárůst.

Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok. Hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) zlevnily v průměru o 0,14 procentního bodu na 6,43 procenta a hypotéky pro mladé do 36 let o 0,08 procentního bodu na 6,01 procenta.