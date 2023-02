Cena hypoték v Česku zamrzla. Na konci roku může přijít zlom

Na rozdíl od stagnace úrokových sazeb hypoték zaznamenaly ceny některých nemovitostí propad. Jde však jen o určité nemovitosti – například starší byty nebo energeticky náročnější domy. A to navíc jen v některých lokalitách.

Kvůli stagnaci úrokových sazeb a zatím jen mírné oblevě v cenách nemovitostí nepřekvapí, že ani měsíční splátka hypotečního úvěru se příliš nemění. V případě úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,37 procenta vzrostla splátka v únoru o necelých 70 korun na 23 342 korun.

Nejvýrazněji, i když přesto stále velmi mírně, vzrostly úrokové sazby hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) s fixací na jeden rok, a to o 0,06 procentního bodu na 6,76 procenta. Naopak jednoleté fixace hypoték nad 80 procent LTV zlevnily o 0,14 procentního bodu na 6,26 procenta.

Zlevnily i úrokové sazby hypoték do 80 procent LTV s fixací na 10 let, a to o 0,05 procentního bodu na 6,05 procenta. O pět bazických bodů se snížily také sazby hypoték nad 80 procent LTV u desetiletých fixací. Všechny ostatní fixace zdražily shodně o 0,05 procentního bodu.