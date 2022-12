Úrokové sazby hypoték jsou na vrcholu. Za rok budou klesat

Spolu se stagnující hypoteční sazbou stagnují logicky také měsíční splátky hypotečních úvěrů. V případě hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,34 procenta činí měsíční splátka v prosinci 23 274 korun.

Úrokové sazby hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) zůstaly v prosinci beze změny pouze u fixací na pět let, a to na 6,07 procenta. Hypotéky s fixací na jeden a tři roky zdražily o 0,02 procentního bodu na 6,7 procenta a 6,48 procenta. Nejvýrazněji, ale přesto stále nepatrně, se posunula sazba hypoték do 80 procent LTV fixovaných na deset let, a to o pět bazických bodů na 6,1 procenta.