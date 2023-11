Měl ukázat rozmach Hamburku. Teď se stavba mrakodrapu zastavila, došly peníze

Má to být nová dominanta přístavního města Hamburk. S plánovanými 233 metry výšky bude prý Elbtower ukazovat jeho rozmach a prosperitu. Pokud se ji ovšem podaří dokončit. Že to není jisté, se ukázalo v uplynulých dnech, když se práce zastavily poté, co stavitelská firma Signa přestala platit dodavatelům.