Metr sem, metr tam. Realitu nikdo neřeší. I malá odchylka ale stojí statisíce

„V tomto případě se na chybu přišlo včas, to znamená ještě před uzavřením samotné kupní smlouvy a prodávající se s kupujícím dohodli na oboustranně přijatelné kupní ceně odpovídající skutečné výměře bytu. Obě strany si tím ušetřily řadu nepříjemností, které by při pozdějším odhalení mohly v krajním případě vést až k soudnímu sporu. Stejně jako u jiných vad i zde platí, že lépe je vědět předem, co skutečně kupuji a zda to odpovídá požadované kupní ceně,“ okomentovala Marie Ratajová, specialistka na realitní právo ze společnosti ABES.