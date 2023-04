Lákavá koupě „po rekonstrukci“ může skončit soudem. Pozor na skryté vady

Na trhu s nemovitostmi se často objevují nabídky k prodeji starších domů, které prošly nedávnou rekonstrukcí. Novým majitelům se tak nabízí snadná cesta k získání nového a moderního bydlení, aniž by museli absolvovat stresující renovaci.

„Že jsou následně kupující překvapeni skutečným technickým stavem, řešíme v asociaci inspektorů téměř na denní bázi. Zájemci by měli být informováni o technickém stavu, aby se dokázali relevantně rozhodnout. Informace o závadách by proto měly být uvedeny již v realitní nabídce, která je brána jako předsmluvní informace. Tyto informace o technickém stavu ale přibližně 90 procent realitních nabídek v ČR neobsahuje,“ říká Michal Flachs, mluvčí Asociace inspektorů nemovitostí.

Problémy, které s sebou přináší nekvalitní rekonstrukce, se navíc velmi často naplno projeví až po zaplacení milionových částek za renovaci. To je mimo jiné také případ dvou rodin, které na nedostatečnou kontrolu technického stavu domu doplatily. Jejich příběh jste si mohli přečíst v minulém dílu Realitní poradny - ZDE.

Pokud se tedy vada projeví v průběhu dvou let, velmi zjednodušeně lze podle jejích slov říct, že se předpokládá, že nemovitost měla vadu už při koupi a kupující ji reklamuje oprávněně. Podnikatel pak má povinnost reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů vyřídit.

„Pokud tedy kupující vady nemovitosti u prodávajícího reklamoval a požadoval buď opravu vady nebo slevu z kupní ceny a prodávající do 30 dnů reklamaci nijak nevyřídil, má právo od kupní smlouvy odstoupit, což mimo jiné znamená navzájem si vrátit nemovitost a kupní cenu,“ vysvětluje Marie Ratajová.

„Mimosoudní řešení sporů je založeno na hledání oboustranně přijatelné dohody. Česká obchodní inspekce sice na rozdíl od soudů nemá pravomoc o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donutit, ale je to pro kupující zdarma a je šance, že prodávající začne komunikovat a k nějaké dohodě dojde,“ vysvětluje specialistka na realitní právo Marie Ratajová.

Pokud by ani tento krok nevedl k pozitivnímu výsledku, zbývá pouze možnost soudní žaloby. Je sice pravděpodobné, že by kupující spor vyhrál, jinou otázkou však je, zda by si nějaké peníze vymohl.