Ať lidé pijí vodu z kohoutku? Absurdní obhajoba vyšší DPH, říká šéf Kofoly

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Kofola sází na udržitelnost a původ surovin. Poté, co se pustila do pěstování a zpracování bylin, investovala také do českých jablečných sadů a kávové plantáže v Kolumbii. To i přesto, že prodeje v Česku jsou 10 procent pod úrovní, na kterou byla firma zvyklá v minulých letech. Nová sazba DPH na nápoje ale podle firmy může spotřebu ještě snížit.

Vláda totiž v rámci konsolidačního balíčku, který má pomoci snížit schodek rozpočtu, změnila některé daně. A u nealkoholických nápojů zvedla daň z přidané hodnoty z 15 % na 21 %.

„Určitě do toho bude promlouvat spotřebitelská nálada a vůbec kondice ekonomiky. Celkově bych to ale shrnul tak, že to není pozitivní opatření,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys majitel firmy Jannis Samaras.

Když jsme se spolu bavili přesně před rokem, Kofola propouštěla a vy jste varoval před krizí, která firmám hrozí. Už je lépe?

Naštěstí se nenaplnil ten pesimistický scénář v tom nejhorším slova smyslu – naše očekávání bylo tehdy opřené o to, že energie budou stát tolik, co v danou chvíli stály, tedy zhruba 500 euro za kWh. Díky tomu, že energie se dostaly podstatně níž, se asi všem daří o kus lépe.

Co znamená o kus lépe? Maloobchodní tržby klesají 16 měsíců v řadě – klesají prodeje i vám?

O kus lépe znamená, že nenastala ta nejhorší varianta a nenaplnily se katastrofické scénáře, že energie nebudou dostupné. Co se týče prodejů, v objemu se pohybujeme v poklesu do 10 procent. Záleží na kategorii. Zatímco třeba energetické nápoje rostou, většina kategorií klesá. Zejména pak ochucené vody.

Zároveň Sněmovna schválila balíček, který počítá se směnou DHP. Bude pak ten pokles spotřeby ještě větší?

Samozřejmě to bude mít negativní dopad na spotřebu – i když část zdražení pokryjeme tím, že nám na druhé straně klesají náklady. Negativně se to ale projeví v restauracích, kde ten posun bude dramatický – 10 procent.

Kofola Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě.

Má 11 výrobních závodů na pěti evropských trzích.

K výrobkům firmy Kofola vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Kofola má kolem 2000 zaměstnanců.

Dalšími hráči na trhu nealkoholických nápojů jsou společnosti Coca-Cola, Zon, Mattoni 1873 nebo Red Bull.

O kolik se sníží prodeje kvůli DPH?

To netuším. Tam je tolik faktorů, že lze jen těžko dělat nějaké odhady. Určitě do toho bude promlouvat spotřebitelská nálada a vůbec kondice ekonomiky. Celkově bych to ale shrnul tak, že to není pozitivní opatření.

Česko na křižovatce? My už jsme špatně zahnuli

Zmínil jste kondici ekonomiky. Teď se hodně mluví o tom, co s Českem dál, a slyšíme, že jsme na křižovatce. Jak na ní ale nezahnout špatně?

Já se obávám, že už jsme špatně zahnuli, že je potřeba se kousek vrátit. Dám příklad. Dnes jsem přijel do Prahy z Opavy a poprvé mi navigace ukázala, že bych byl rychleji ve Varšavě. Kdysi to bylo do Varšavy šest hodin a tři a půl do Prahy. Dnes to do Prahy trvá déle, i když je to o 60 kilometrů blíž. To je indikátor toho, jak na tom celkově jsme.

Začíná to u nějaké ucelené strategie, která tu dlouhodobě chybí. Strategie, která bude národním zájmem napříč celým politickým spektrem. Nám podnikatelům je jedno, jaká strana je u moci, ale chtěli bychom, abychom měli čistou, konsistentní a smysluplnou strategii, která se neruší s příchodem nových vlád.

Narazili jsme několikrát na to, že se přijímají opatření bez diskuze. A když už diskuze se svazy je, tak navzdory této diskuzi. Příkladem je zálohový systém nebo zmiňované DPH. Dlouhodobě jsme mluvili s představiteli koalice, každý říkal, že minerálky do vyšší sazby nepatří, a najednou je tu opatření, které nikdo nechce a které sankcionuje zdravé produkty, a naopak cukrovinky nechává v nižší sazbě DPH.

Neoddělitelná víčka? Zbytečné nařízení

Vy jste loni třikrát zdražovali. Teď je naopak tlak na zlevňování. Takže zlevníte?

U některých komodit to možná reálné bude. Někde budeme zlevňovat. Ale jestli se to promítne na regálech, uvidíme. Oproti zlevňujícím surovinám nám jiné náklady rostou - mzdy, logistika. Pokles klíčových cen surovin nám minimálně umožní stabilizovat ceny.

Promítne se do cen nápojů i nové nařízení Evropské unie o neoddělitelných víčkách?

To je nařízení, které asi nebude mít reálný dopad do cen – spíš do komfortu spotřebitelů. Za nás je to víceméně zbytečné nařízení.

Vy už máte neoddělitelná víčka? Kdy je nasadíte?

Budeme je mít, až to bude nevyhnutelně nutné. Myslíme si, že nepřinášejí nic pozitivního. Že to je spíš taková nezbytnost vynucená administrativou než zdravým selským rozumem.

Byrokracie nám hází klacky pod nohy

Jaký tedy bude následující rok pro firmy z vaší branže?

V určitém smyslu bude těžký. Možná bych ale nějak diplomaticky řekl, že letos jsme se poprvé setkali s tím, že nám byrokracie trochu hází klacky pod nohy. Ještě rok, dva zpět jsem chválil, jak se v Česku dobře podniká a jak je to prostředí příjemné a relativně čisté. Letos jsme dostali za zátylek s DPH, což pokládáme téměř až za šikanózní opatření, kdy se nápoje vyjmuly z potravin a chováme se k nim jako k nežádoucí kategorii trhu.

Politici argumentují tím, že máme dobrou kohoutkovou vodu…

Tak to je asi takový argument, jako kdybychom řekli, že si lidé můžou koupit obilí a chleba si upéct. Spotřebitel si přece může vybrat, jestli si chleba koupí, nebo upeče a jestli si koupí hotový nápoj, nebo si ho připraví z kohoutkové vody. Nemluvě o tom, že benefity pramenitých a minerálních vod pro organismus jsou zřejmé a zdaleka ne všude je dostupná kvalitní a dobrá voda.

Na celý rozhovor, který byl pořízen minulý týden, se můžete podívat v úvodním videu.

